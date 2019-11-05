'Ömür boyu evet'

CHE Puro Alanya Bölge Sorumlusu Baykal Mıngır, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sahra Koç'a unutamayacağı bir evlilik teklifi yaptı. Bu özel gün için Pasha Bay Otel'i seçen genç çifte yakın dost ve arkadaşları da eşlik etti. Akşam yemeğinin ardından sürpriz bir şekilde yere diz çöken ve sevgilisi Sahra Koç'a "Benimle evlenir misin?" diyen Baykal Mıngır, aldığı "Ömrüm boyunca senin olmak istiyorum" şeklindeki cevap karşısında mutluluktan havalara uçtu. Daha sonra hoşça vakit geçiren genç çift ve arkadaşlarının neşelerine diyecek yoktu