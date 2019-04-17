Olive’de şık düğün 

ALANYA'NIN tanınmış spor adamlarından olan Aytemiz Alanyaspor'un eski teknik direktörlerinden Hüseyin Özcan ve eşi Nilgün Özcan'ın güzel kızları Dilan Özcan, Selma ve Mahir Tanrıverdi çiftinin oğulları Ümit Tanrıverdi ile evlendi. Çiftin düğünlerinde Alanya'nın sevilen seslerinden Serdar Onur sahne aldı. Keyifli bir atmosferin hakim olduğu düğünde yaşanan coşkulu eğlence görülmeye değerdi. Düğün sonunda tebrikleri kabul eden Dilan ve Ümit, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin" dedi.

