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Olive'de şık düğün

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan turizmci Metin Aşıkoğlu, Hollandalı sevgilisi Tara Houtzagers ile dünya evine girdi

Olive'de şık düğün

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan turizmci Metin Aşıkoğlu, Hollandalı sevgilisi Tara Houtzagers ile dünya evine girdi

17 Nisan 2018 Salı 16:56
Olive'de şık düğün
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Fotoğraflar: Hasan ATILAY - Foto Moda 

OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden, geçtiğimiz haftasonunda keyifli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Oba Beach No: 15'de çalışan turizmci Metin Aşıkoğlu, bir süredir birlikte olduğu Hollandalı nişanlısı Tara Houtzagers ile evliler kervanına katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünde neşe ve mutluluk hakimdi. Düğün alanına el ele giren Tara ve Metin, ilk danslarını romantik bir şarkı eşliğinde yaptı. Ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen genç çift, uzun süre alkışlandı. Doyumsuz bir eğlencenin yaşandığı eğlenceli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
 

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Son Güncelleme: 17.04.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Tara HoutzagersMetin AşıkoğluAlanya
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