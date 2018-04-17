Olive'de şık düğün

Fotoğraflar: Hasan ATILAY - Foto Moda

OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden, geçtiğimiz haftasonunda keyifli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Oba Beach No: 15'de çalışan turizmci Metin Aşıkoğlu, bir süredir birlikte olduğu Hollandalı nişanlısı Tara Houtzagers ile evliler kervanına katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı eğlenceli bir düğünde neşe ve mutluluk hakimdi. Düğün alanına el ele giren Tara ve Metin, ilk danslarını romantik bir şarkı eşliğinde yaptı. Ardından ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen genç çift, uzun süre alkışlandı. Doyumsuz bir eğlencenin yaşandığı eğlenceli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

