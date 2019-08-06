Olive'de şık düğün
Bir süredir nişanlı olan Tuğçe Üğdül ve Bulut Yazan, Club Olive Garden'da yapılan renkli ve şık bir düğünle bekarlığa veda ettiler.
ALANYA'NIN tanınmış ailelerinden Fatih ve Figen Yazan çiftinin malzeme mühendisi olan oğulları Bulut Yazan ile Akın ve Çiğdem Üğdül çiftinin işletme uzmanı kızları Tuğçe Üğdül, İstanbul'da yapılan nikah töreninin ardından Alanya'da gerçekleşen muhteşem bir düğün ile hayatlarını birleştirdiler. Oba'daki Club Olive Garden'da yapılan düğüne Alanya'nın birçok tanınmış siması katıldı.
Yazan ve Üğdül aileleri tarafından kapıda karşılanan davetliler, son derece şık bir atmosferde, zengin bir akşam yemeği ile ağırlandılar. Gelin ve damadın düğün alanına gelmesi ile artan eğlencenin temposu, düğün sonuna kadar sanatçı Mehmet Kılınçay'ın şarkıları eşliğinde devam etti. Düğünde davetliler arasında bulunan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da istekleri kırmayıp birkaç şarkı seslendirdi. Gelin Tuğçe Üğdül, düğünde birbirinden şık 3 farklı gelinlik giydi. Eğlenceli düğün görülmeye değerdi.
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