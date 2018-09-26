Olive'de mutlu düğün

* Fotoğraflar: Hasan Atılay - Foto Moda

OBA Mahallesi'ndeki Club Olive Garden, geçtiğimiz haftasonunda eğlenceli bir düğüne daha ev sahipliği yaptı. Bir süredir nişanlı olan Sinci Ailesi'nin kızları Ümmühan ile Karakaya Ailesi'nin oğulları Hakan, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikahları da Club Olive Garden'da kıyıldı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Ümmühan ve Hakan, nikahın ardından bol bol oynayarak eğlendi. Geç saatlere kadar devam eden eğlenceli düğün görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 22:47