Olive'de mutlu düğün

Club Olive Garden, geçtiğimiz günlerde renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu.

Olive'de mutlu düğün
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Olive'de mutlu düğün

Olive'de mutlu düğün

DÜNYA Motor'da işletmeci olarak görev yapan Alanya'nın tanınmış gençlerinden Koray Kuyumcu, bir süredir nişanlı olduğu okul öncesi öğretmeni Burcu Yalçın ile evlendi. Club Olive Garden'da yapılan renkli düğüne çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Burcu ve Koray uzun süre alkışlandı. Daha sonra ise doyumsuz bir eğlence başladı. Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin ve orkestrası, geç saatlere kadar vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 18:34
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