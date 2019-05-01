OBA Mahallesindeki Club Olive Garden, geçtiğimiz cumartesi günü renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Çağlar ve Abitoğlu ailelerinin dünür olduğu keyifli düğünde Hüsniye Çağlar ve Ahmet Ali Abitoğlu hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı yaptı. Nikahı kıyan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, esprili sunumu ile nikaha damga vurdu. Ardından başlayan doyumsuz eğlence ise gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
Olive'de mutlu düğün
MHK üyesi ve eski Süper Lig hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu'nun kardeşi Ahmet Ali Abitoğlu, bir süredir nişanlı olduğu Hüsniye Çağlar ile evlendi
OBA Mahallesindeki Club Olive Garden, geçtiğimiz cumartesi günü renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Çağlar ve Abitoğlu ailelerinin dünür olduğu keyifli düğünde Hüsniye Çağlar ve Ahmet Ali Abitoğlu hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı yaptı. Nikahı kıyan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, esprili sunumu ile nikaha damga vurdu. Ardından başlayan doyumsuz eğlence ise gecenin geç saatlerine kadar devam etti.