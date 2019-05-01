Olive'de mutlu düğün

OBA Mahallesindeki Club Olive Garden, geçtiğimiz cumartesi günü renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Çağlar ve Abitoğlu ailelerinin dünür olduğu keyifli düğünde Hüsniye Çağlar ve Ahmet Ali Abitoğlu hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliklerini Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı yaptı. Nikahı kıyan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, esprili sunumu ile nikaha damga vurdu. Ardından başlayan doyumsuz eğlence ise gecenin geç saatlerine kadar devam etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 15:57