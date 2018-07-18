Oldu da bitti maşallah

* Fotoğraflar: Kadir Ersoy - Foto Erenler

ŞİFA Polikliniği'nde görev yapan Ali Saraç ve eşi Serap Uzar Saraç'ın biricik oğulları Eymen, düzenlenen eğlenceli bir sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı. Eymen için Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapılan sünnet düğününe çok sayıda davetlinin yanı sıra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de katıldı. Eymen'le karşılıklı göbek atan ALTSO Başkanı Şahin, "Saraç çiftini ve Eymen'i tebrik ederim" dedi. Doyumsuz bir eğlencenin yaşandığı düğünde vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, sahneyi bir an olsun boş bırakmadı. Sünnet pastasını annesi ve arkadaşları ile birlikte kesen Eymen, daha sonra yine arkadaşlarıyla oyuna daldı. Geç saatlere kadar süren Eymen Saraç'ın sünnet düğünü görülmeye değerdi.