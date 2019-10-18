Oldu da bitti maşallah

Fotoğraflar: Foto Moda - Hasan Atılay

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Bilal Çalış ve eşi Gülsen Çalış'ın Parlayüksel İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi olan oğulları Hüseyin Emir, Divalanya Recreation Center'da düzenlenen eğlenceli bir düğünle sünnet oldu. Çalış ailesinin yakınlarının büyük ilgi gösterdiği düğünde keyifli bir atmosfer hakimdi. Gülsen ve Bilal Çalış, düğüne katılan davetlilerle yakından ilgilendi. Sünnet olmanın sevincini yaşayan Hüseyin Emir ise düğün alanına arkadaşları ile birlikte geldi. Giydiği sünnet kıyafeti ile de oldukça sevimli olan Hüseyin Emir, hareketli şarkılarda anne-babası ve davetlilerle bol bol oynadı. Divalanya'daki renkli düğün görülmeye değerdi.