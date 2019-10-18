Oldu da bitti maşallah
Divalanya Recreation Center, geçtiğimiz hafta sonunda coşkulu bir sünnet düğününe sahne oldu. Gülsen ve Bilal Çalış çiftinin oğulları Hüseyin Emir, dillere destan bir düğünle sünnet oldu
PORTAKAL 18.10.2019, 22:17
Fotoğraflar: Foto Moda - Hasan Atılay
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Bilal Çalış ve eşi Gülsen Çalış'ın Parlayüksel İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi olan oğulları Hüseyin Emir, Divalanya Recreation Center'da düzenlenen eğlenceli bir düğünle sünnet oldu. Çalış ailesinin yakınlarının büyük ilgi gösterdiği düğünde keyifli bir atmosfer hakimdi. Gülsen ve Bilal Çalış, düğüne katılan davetlilerle yakından ilgilendi. Sünnet olmanın sevincini yaşayan Hüseyin Emir ise düğün alanına arkadaşları ile birlikte geldi. Giydiği sünnet kıyafeti ile de oldukça sevimli olan Hüseyin Emir, hareketli şarkılarda anne-babası ve davetlilerle bol bol oynadı. Divalanya'daki renkli düğün görülmeye değerdi.
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