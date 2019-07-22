Oldu da bitti maşallah

AGH Asansör sahibi Ramazan Fidan ve eşi Handan Fidan'ın oğulları Ramazan Fidan, erkekliğe ilk adımı sünnet olarak attı. Ramazan için Doğanay Otel'de renkli bir sünnet düğünü yapıldı. Salona taht üzerinde ve Mehter Takımı eşliğinde giren Ramazan, alkışlarla karşılandı. Eğlenceli düğünde Alanya'nın sevilen seslerinden Seçil Hüner Ünsal ve Erdem Gündüz sahne aldı. Ramazan'ın kirveliğini ise tanınmış turizmci Adnan Sipahioğlu yaptı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı sünnet düğünü görülmeye değerdi.