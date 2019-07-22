Oldu da bitti maşallah

Doğanay Otel geçtiğimiz günlerde renkli bir sünnet düğününe sahne oldu. Handan ve Ramazan Fidan çiftinin oğulları Ramazan Fidan, erkekliğe ilk adımı attı.

Oldu da bitti maşallah
banner404

AGH Asansör sahibi Ramazan Fidan ve eşi Handan Fidan'ın oğulları Ramazan Fidan, erkekliğe ilk adımı sünnet olarak attı. Ramazan için Doğanay Otel'de renkli bir sünnet düğünü yapıldı. Salona taht üzerinde ve Mehter Takımı eşliğinde giren Ramazan, alkışlarla karşılandı. Eğlenceli düğünde Alanya'nın sevilen seslerinden Seçil Hüner Ünsal ve Erdem Gündüz sahne aldı. Ramazan'ın kirveliğini ise tanınmış turizmci Adnan Sipahioğlu yaptı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı sünnet düğünü görülmeye değerdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mutluluğa ilk adım
Mutluluğa ilk adım
  1. PORTAKAL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472