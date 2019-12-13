Okumaya devam

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HAYATE Hanım Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çiğdem Kuzucu, öğrencilerine okuma sevgisini aşılamayı sürdürüyor
PORTAKAL 13.12.2019, 17:21 13.12.2019, 18:13
HAYATE Hanım Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çiğdem Kuzucu, öğrencilerine okuma sevgisini aşılamayı sürdürüyor. Teneffüs aralarında ve her fırsatta öğrencileriyle birlikte kitap okuyan Kuzucu, "Onlara bu alışkanlığı kazandırdığım için mutluyum. Bilim ve ilimle beslenen bir nesil yetiştirmek hepimizin boynunun borcu" dedi.
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|15
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|14
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|14
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|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
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|32
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|16
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|22
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|16
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|16
|16
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|16
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|15
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|11
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|16
|9
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|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
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|27
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|26
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|24
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|20
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