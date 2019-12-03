Okşar'a sürpriz kutlama
ÖZEL Alanya Final Temel Lisesi öğretmenlerinden olan Psikolojik Danışman Fatma Zehra Okşar, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi
PORTAKAL 03.12.2019, 19:44
ÖZEL Alanya Final Temel Lisesi öğretmenlerinden olan Psikolojik Danışman Fatma Zehra Okşar, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi. Öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından hazırlanan sürprizden habersiz olan Okşar, bir anda önüne getirilen doğum günü pastası karşısında çok şaşırdı. Alkışlar arasında pastasının mumlarını söndüren Okşar, daha sonra tebrikleri kabul etti.
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