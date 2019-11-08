Okan Bayülgen Alanya'ya geliyor
Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Harem Kabare" adlı oyun, 22 Aralık Pazar günü Illusion Event Hall'de Alanyalı sanatseverlerle buluşacak
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı sevilen oyuncu ve yönetmen Okan Bayülgen’in yeni tiyatro oyunu "Harem Kabare", 22 Aralık Pazar günü Alanya Illusion Event Hall sahnesinde olacak. Bayülgen'in yazıp yönettiği ve oynadığı oyunda, ünlü oyuncular Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan ve Gizem Dinç de yer alıyor. Çetin Sanat sahibi Çetin Çevik tarafından organize edilen bu renkli oyun, canlı müzik eşliğinde sahnelenecek. Farklı kadın hikayelerinin eğlenceli bir dille anlatıldığı oyunda tiyatroseverler keyifli saatler yaşayacak. Bilet satışlarının sürdüğünü söyleyen Çetin Çevik, "Oyunumuz 22 Aralık'ta Alanyalı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Biletler ise Biletix, Soul Of Coffee, Promilli Ayaküstü Kahve ve Seven Cafe & Bistro'da satışa sunuldu. Tüm Alanyalıları bu muhteşem oyuna bekliyoruz" dedi.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5