Öğretmenler eğlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimciler için özel olarak düzenlenen gecede, Alanya'nın sevilen seslerinden Cüneyt Güzel sahne aldı. Söylediği şarkı ve türkülerle coşku dolu bir eğlence yaşatan Cüneyt, geç saatlere kadar sahnede kaldı.