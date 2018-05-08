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Öğrencilerden canlı performans

Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Arası Canlı Performans Resim Yarışması, bu yıl 5. kez hayat buldu

Öğrencilerden canlı performans

Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Arası Canlı Performans Resim Yarışması, bu yıl 5. kez hayat buldu

08 Mayıs 2018 Salı 15:19
Öğrencilerden canlı performans
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HACET Parkı'nda 'Mehmetçik' konulu yarışmaya 140 öğrenci katılım gösterdi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) Başkanı Mehmet Balıkçı ve yönetimi, Alanya Huzurevi Müdürü Sabit Demir, Alanya Çevre Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Aydın Özbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Oldukça eğlenceli görüntülere sahne olan etkinliğe ALKARDER folklor ekibi oyunları, çocuk korosu ise şarkılarıyla renk kattı.  Geleneksel yarışmada Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de küçük bir dinleti sundu. Ayrıca Karikatürist Önder Vurgum, öğrencilere karikatür sanatını sevdirmek için canlı performans sergiledi. ALKARDER, etkinliğe katılan tüm davetlilere genetiği ile oynanmamış atalık mısır ve fasulye tohumları dağıttı. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden üçüncülere ve mansiyon ödülü alanlara D&R'dan 100 TL'lik hediye çeki, ikincilere bisiklet ve birincilere ise tablet bilgisayar hediye edildi. 

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AlanyaKaradenizliler DerneğiAlkarderALÇED
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