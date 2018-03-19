Öğrenciler ayakta alkışlandı

SOSYAL projeleri ile adından sıkça söz ettiren Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi, Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Mehmet Âkif'in Penceresinden Türk Tarihi" adlı oyun ile büyük beğeni topladı. Hasan Çağdaş Kılıç'ın yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyunda, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve Türklerin doğuşundan bu güne kadar dönemi anlatıldı. Oyunu izleyenler arasında Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve çok sayıda vatandaş vardı. Oyunun yazarı ve yönetmeni Hasan Çağdaş Kılıç, "Bu oyunun gerçekleşmesine büyük katkıda bulunan Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi Müdürü Ruhi Sarıkaya'ya ve salonu dolduran, hatta ayakta izleyen tiyatro severlere çok teşekkür ederiz. Alanya'da bir çok

sanatsal faaliyetlerde bulunup, Alanya'ya daha çok katkı yapmak istiyoruz" dedi.

