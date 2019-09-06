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Ofiste sürpriz

Turizcmi Neşet Külhancı, yakın arkadaşı olan Bilkay Otel sahibi Elvan Güneş'in doğum gününü unutmadı

PORTAKAL 06.09.2019, 22:46
Ofiste sürpriz
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GÜNEŞ'İ otelindeki ofisinde ziyaret eden Külhancı, yanında getirdiği sürpriz doğum günü pastasını bir anda ortaya çıkardı. Sürpriz karşısında çok şaşıran Elvan Güneş "Bu güzel hatırlama ve kutlama pastası için sevgili arkadaşım Neşet Külhancı'ya teşekkür ederim" dedi.

#Turizcmi Neşet Külhancı
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