Ofiste sürpriz

GÜNEŞ'İ otelindeki ofisinde ziyaret eden Külhancı, yanında getirdiği sürpriz doğum günü pastasını bir anda ortaya çıkardı. Sürpriz karşısında çok şaşıran Elvan Güneş "Bu güzel hatırlama ve kutlama pastası için sevgili arkadaşım Neşet Külhancı'ya teşekkür ederim" dedi.