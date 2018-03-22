 Ödüllü aşçılar göreve hazır 

AZİZE ve Mehmet Babaoğlu çifti tarafından işletilen Zencefil Cafe & Restoran, Alanya halkından da büyük ilgi görüyor. Toplu iş yemekleri, doğum günü, evlilik teklifi, evlilik yıldönümü ve daha bir çok etkinlikte ödüllü aşçıları ve profesyonel ekipleriyle hizmet verdiklerini söyleyen Babaoğlu çifti, "Nezih mutfağımız, muhteşem Alanya manzaramız, eşsiz lezzetlerimiz ve servisimiz ile Alanya halkından tam not aldığımızı biliyoruz. Daha fazla müşteri memnuniyeti için de elimizden geleni yapıp her gün kendimizi yeniliyoruz" dediler.
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