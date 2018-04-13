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 O artık Yardımcı Doçent

Bartın'da kamu görevinde bulunan gazeteniz PORTAKAL'ın seyahat yazarı Dr. Murat Ak, akademiye geçti

 O artık Yardımcı Doçent

Bartın'da kamu görevinde bulunan gazeteniz PORTAKAL'ın seyahat yazarı Dr. Murat Ak, akademiye geçti

13 Nisan 2018 Cuma 14:39
 O artık Yardımcı Doçent
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HAZIRLADIĞI gezi yazılarıyla yüz binlerce kişiye Anadolu'nun güzelliklerini, kültürünü, doğasını, eşsiz tarihsel birikimini ve turizm potansiyelini aktaran seyahat yazarı Dr. Ak, uzmanlık görevinin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Doktor (Doktor Öğretim Üyesi) ünvanlını aldı. Yeni görevinin ve ünvanlının kendisi için büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğunu belirten Dr. Ak, uzun yıllar süren yüksek lisans ve doktora eğitiminin ardından böylelikle harcanan emeğin ve geçen zamanın taçlandığını ve anlam kazandığını kaydetti. Bundan sonra yeni görevinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olacağını ifade eden seyahat yazarımız Dr. Ak, yeni görevlerine vesile olan, kendilerine güvenen ve inanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Akgül ve ekibine şükranlarını ifade etmek istediğini belirtti. Dr. Ak ayrıca, vatanına, milletine, devletine bağlılığı ve hizmet etmeyi misyon edinmiş gençler yetiştirmenin inşallah esas gayeleri olacağını, bu uğurda akademik dünyada bir nefer olmanın kendileri için en büyük onur ve mutluluk vesilesi olacağını belirtti. 

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Anahtar Kelimeler:
BartınMurat AkDoçent
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