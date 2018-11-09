Novacasa açıldı

MAHMUTLAR, Barbaros Caddesi, Sonas Alpina Otel karşısında 3 katlı Concept Mağaza Novacasa işletmecileri Gül ve Mustafa Sönmez çifti açılışta yaptıkları konuşmada Mahmutlar’a verdikleri önem ve değerin altını çizdiler.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar’da şehrin ve ticaretin hızlı geliştiğini gösteren yeni işyerlerinin modernliği göze çarpıyor. Uzun yıllardır emeklerini Mahmutlar’a hizmet ile geçiren Gül ve Mustafa Sönmez çiftine Mahmutlara yaptıkları önemli yatırımlar için teşekkür ederiz” dediler.

Alanya’daki siyasiler ve işadamları ile birlikte elit bir davetli gurubunun katıldığı açılışa katılanlar ‘Mahmutlar’da son yıllarda gerçekleşen en görkemli açılış idi’ yorumlarını yaptı.

Açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Belediye Meclis üyeleri, Alanya Ticaret Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ilçe başkanları ve yöneticileri, ismi son zamanlarda İyi Parti ve CHP’nin ortak ittifak adayı olarak geçen Abdullah Sönmez ve çok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 00:30