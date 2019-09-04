Nostalji rüzgarı

HARRY'S Pub, geçtiğimiz haftasonunda Retrobüs konserine ev sahipliği yaptı. 60'ların, 70'lerin ve 80'lerin efsane isimlerini anarak, dönemin unutulmaz eserlerini yorumlayan Retrobüs üyeleri, hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Sahne kostümleri, aksesuarları, ses taklitleri ve eskimeyen şarkıları ile dinleyicilerini zaman yolculuğuna çıkaran Retrobüs grubu, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Alanya'ya yeniden geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Retrobüs üyeleri, Eylül ayı içerisinde tekrar Harry's Pub'da konser vereceklerini de müjdelediler.