Nişanlıdan sürpriz kutlama

İNCEKUM Arena Beach işletmecisi Ahmet Erdoğan, yeni yaşına renkli bir sürprizle 'merhaba' dedi. Nişanlısı Esra Payalıoğlu tarafından Purple Cafe'de hazırlanan kalabalık bir kutlama ile doğum gününü kutlayan Erdoğan, kendisi için hazırlanan sürprize çok şaşırdı. Tüm sevdiklerini bir anda karşısında gören Ahmet Erdoğan, bu güzel sürpriz için nişanlısına teşekkür etti. Ardından pastasının mumlarını söndüren Erdoğan'ın keyfine diyecek yoktu.
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