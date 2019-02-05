Nişan tamam sıra düğünde

Beyza Atik ve Çağrı Kasımoğlu, mutlu birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döktü. Çiftin nişan törenine çok sayıda davetli katıldı 

Nişan tamam sıra düğünde
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Nişan tamam sıra düğünde

Nişan tamam sıra düğünde

ALANYA Öğretmenevi, geçtiğimiz haftasonunda renkli bir nişan törenine sahne oldu. Alanya 5. Noter'de katip olarak görev yapan Beyza Atik, Ergün Hukuk Bürosu'nda çalışan Çağrı Kasımoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan yüzüklerini aile büyükleri taktı. Ardından ise doyumsuz bir eğlence başladı. Piyanist şantör Mehmet Acar, törene katılan davetlilere vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşattı. Nişan sonunda davetlilerin tebriklerini kabul eden yeni nişanlı çiftin mutluluğuna diyecek yoktu. 
 

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 15:33
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