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'Nikahınızı ben kıyacağım'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesadüfen şahit olduğu sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna dahil olarak çifte ikinci bir sürpriz yaşattı ve nikahlarını kıyma sözü verdi 

'Nikahınızı ben kıyacağım'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tesadüfen şahit olduğu sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna dahil olarak çifte ikinci bir sürpriz yaşattı ve nikahlarını kıyma sözü verdi 

30 Mart 2018 Cuma 16:47
'Nikahınızı ben kıyacağım'
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BOLU 2. Komando Tugayı’nda vatani görevini gerçekleştiren 21 yaşındaki Mustafa Sidal, 3 yıl önce tanıştığı 20 yaşındaki Ayşegül İnan’a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Birlikteliklerinin 3. yılında askeri birliğinden izin alarak memleketi Antalya’ya gelen Sidal, asker kıyafetlerini giyerek Karaalioğlu Parkı içerisindeki miradorda sürpriz teklif için hazırlıklar yaptı. “Benimle evlenir misin gönlümün sultanı” yazılı pankart hazırlayıp, yere çiçek ve notlardan kalp yapan Mustafa Sidal, hiçbir şeyden haberi olmayan kız arkadaşı Ayşegül İnan’ı beklemeye koyuldu. Sidal, sevgilisinin gelmesini beklerken tesadüfen geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile karşılaştı. Evlilik teklifinin yapılacağını öğrenen Başkan Türel ise genç çiftin mutlu anlarına şahitlik yapmak istedi ve Mustafa Sidal ile birlikte Ayşegül İnan’ı beklemeye başladı. Kısa bir bekleyişin ardından buluşma noktasına gelen Ayşegül İnan, erkek arkadaşı Mustafa Sidal’ın sürprizini görünce gözyaşlarını tutamadı. Diz çökerek “Benimle evlenir misin?” diyen Mustafa Sidal, "Evet" cevabını alınca çok sevindi. Çifti tebrik eden Başkan Türel, çifte nikahlarını kıyma sözü verdi

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyeMenderes TürelAyşegül İnan
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