Niğde'de Alanya rüzgarı esti

NİĞDE Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 2. Off-Road Şenlikleri büyük ilgi gördü. 22 farklı ilden yaklaşık 200 aracın yarıştığı Off-Road etkinlikleri, Niğdelilere ve etkinliğe katılanlara görsel bir şölen yaşattı. 4 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada birinci klasman şampiyonu İskenderun Off-Road Kulübü'nden Murat Sever olurken, ikinci klasmanda Alanya Off-Road Kulübü üyesi Mustafa Özel ve Eren Özen ikilisi kürsüde yer aldı. Üçüncü klasmanda Beyşehir Off-Road Kulübü’nden Abdullah Şam, dördüncü klasmanda ise Osmaniye Off-Road Kulübü’nden Mehmet Demirel gruplarında birincilik elde etti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yapılan yarışmalara katılan ve gittikleri her yarışmadan derece ile dönen Mustafa Özel ve Eren Özen, "Niğde yarışlarına tek araçla katılmak zorunda kaldık. Aracımız yarış esnasında arıza da yaptı ancak yarışmayı tamamlamayı başararak ikinci olduk. Destek veren herkese teekkür ederiz" dediler.





Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 17:16