Nice yıllara Zeynep

ANNESİ Sevil Altay'ın ve sınıf öğretmenlerinin beraber organize ettiği kutlamada oldukça renkli anlar yaşandı. Arkadaşlarıyla güle oynaya vakit geçiren Zeynep, pastasını da annesiyle birlikte kesti. Kutlamada en çok dikkat çeken detay ise sınıfın tavanının balonlarla kaplı olmasıydı. Kapadokya semalarında görmeye alışık olunan balon manzarasını sınıfa taşıyan anne Sevil Altay, "Kızımın mutluluğu her şeyden önemli. Kızımı canımdan çok seviyorum. O her şeyin en iyisine layık. Arkadaşlarıyla birlikte mutlu olacağını bildiğim için de doğum günü sürprizimizi okulda yaptık" dedi.

