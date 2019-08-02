Nice yıllara Ümit

KESTEL sahilindeki Florida Beach Club'da yapılan kutlamaya, Arslan çiftinin yakın dost ve arkadaşları da katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Ümit Arslan, "Bu özel ve güzel kutlama için eşime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.