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Nice yıllara Ümit

Sektörün öncü firmalarından olan RestProperty Emlak firmasında portföy sorumlusu olarak görev yapan Ümit Arslan, yeni yaşına eşi Ayşegül Arslan'ın hazırladığı renkli bir sürprizle girdi.

PORTAKAL 02.08.2019, 17:39 02.08.2019, 17:46 Toygar Dim
Nice yıllara Ümit
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KESTEL sahilindeki Florida Beach Club'da yapılan kutlamaya, Arslan çiftinin yakın dost ve arkadaşları da katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını tek seferde söndüren Ümit Arslan, "Bu özel ve güzel kutlama için eşime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

#arslan #ümit #club #beach #Florida
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