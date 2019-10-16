Nice yıllara Serdar
Dim Magazin'in başarılı sunucusu Serdar Çelik, yeni yaşına gün boyu yapılan sürprizlerle girdi. En renkli sürprizi ise Illusion Event Hall sahibi Sait Alibeyoğulları yaptı
PORTAKAL 16.10.2019, 19:07 16.10.2019, 19:16
ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de her Cumartesi ekranlara gelen Dim Magazin'in başarılı muhabiri ve sunucusu Serdar Çelik, doğum gününü en yakın arkadaşları ile birlikte kutladı. Çelik için ilk kutlama, Alanya Sokak Tiyatrosu sahnesinde yapıldı. Kasım ayında sahnelenecek olan yeni oyunun provasında yapılan sürpriz kutlamada, neşe dolu anlar yaşandı. Kutlamalar gece ise önce Harry's Pub'da, daha sonra ise Illusion Event Hall'de devam etti. Burada gönüllerince eğlenen Serdar Çelik ve arkadaşları, geç saatlere kadar mekanda kaldı.
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