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Nice yıllara Recep

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Yamaç Cafe işletmecisi Recep Dayantürk, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı

PORTAKAL 03.10.2019, 22:06
Nice yıllara Recep
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YAMAÇ Cafe'deki kutlamaya, Dayantürk'ün ailesi ve yakınları büyük ilgi gösterdi. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasını keserek konuklara ikram eden Dayantürk, "Bu mutlu günümde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

#Alanya
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