Nice yıllara Nazmi Reisoğlu

ALANYASPOR'DA bir dönem futbolcu ve kulüp başkanlığı da yapan Nazmi Reisoğlu'nun 70. yaş günü kutlamasına, Emin Müftüoğlu, Kuddusi Müftüoğlu, Erdil Yalım, Hakan Dizdaroğlu, Haydar Durusoy ve Ömer Kozan gibi isimler katıldı. Reisoğlu, "Doğum günümde beni bizzat telefon ile arayarak kutlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Alanyaspor ile kendisinin aynı yaşta olduğunu da sözlerine ekleyen Reisoğlu, "Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçında Alanyaspor'a başarılar dilerim. Bu maçtan alacağımız puan ve puanlar ile Süper Lig'de kalacağız" dedi.