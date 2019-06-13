Neva Outlet'ten muhteşem festival

AKDENİZ’İN en büyük outlet mağazası olan Neva Outlet, Rus vatandaşları unutmadı. Alanya’da yerleşik yaşayan Ruslar ve Rus tatilciler için, Neva Outlet, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğinde Rusya Günü’ne özel festival düzenledi. Festivale, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve çok sayıda rus vatandaş katıldı. Rus vatandaşlar, konser ve etkinliklerle güzel bir gün geçirirken yüzde 20 indirimli olarak ucuz alışveriş yapma fırsatı da buldular. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Neva Outlet Ortağı Ülkü Turga, bir ticari firma olmaları yanında Alanya’nın ekonomik gelişimine de katkı yapmayı kendilerine ilke edindiklerini söyledi.

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de bir konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 16:38