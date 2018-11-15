NETFİT'e büyük ilgi

7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda açtığı stantla yer alan NETFİT, katılımcılara ücretsiz vücut analizi yaptı ve çok sayıda kişiye diyetle yaşam hakkında bilgiler verdi

NETFİT'e büyük ilgi
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ALANYA Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneğinin ortak organizasyonu olan 7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması, geçtiğimiz hafta Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Diyetisyen Necati Topal'ın sahibi olduğu ve gün geçtikçe büyümekte olan NETFİT Türkiye ise açtığı stant ile katılımcılara diyetle yaşam hakkında bilgilendirme yaptı. Uluslararası yarışmada Diyetisyen Damla Özkurt, ücretsiz vücut analizleri yaparak katılımcılara bilgi verdi. NETFİT Türkiye'nin standını ünlü yemek yazarı Elif Korkmazel ve ünlü şef Ayvaz Akbacak da ziyaret etti. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği NETFİT standı, yarışma boyunca açık kalarak sağlıklı yaşam hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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