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 Neşe-i Muhabbet mest etti

Ünal Ayaz tarafından kurulan ve verdiği konserlerle Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, bir kez daha Alanyalı sanatseverlerin karşısına çıktı

 Neşe-i Muhabbet mest etti

Ünal Ayaz tarafından kurulan ve verdiği konserlerle Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, bir kez daha Alanyalı sanatseverlerin karşısına çıktı

03 Nisan 2018 Salı 16:28
 Neşe-i Muhabbet mest etti
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SUNUCULUĞUNU Gülnaz Sencap'ın üstlendiği gecede Alanya Kültür Merkezi'ni dolduran yaklaşık 400 kişi unutulmaz bir gece yaşadı. Yılmaz İster'in şefliğini üstlendiği Neşe-i Muhabbet Türk Sanat Müziği Korosu, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Hüzzam ve Segah eserlerden oluşan koro ve solo eserlerle izleyicileri mest eden koro üyeleri, konser sonunda ayakta alkışlandı. Her konserde olduğu gibi bu konserde de ihtiyaç sahipleri için sahne alan koroya, sponsor olan Merdo Restoran zincirlerinin sahipleri Murat Karakurt ve Bektaş Çiçek'e koro kurucusu Ünal Ayaz tarafından çiçek ve plaket sunuldu. Unutulmaz eserlerle geceye damga vuran koro üyeleri, konser sonunda izleyicilere Türk bayrakları dağıttı ve 10. Yıl Marşı ile final yaptı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ünal AyazNeşe-i MuhabbetAlanya Kültür Merkezi
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