Necati ve Saykolar yeniden

POPÜLER gece kulübü Illusion Event Hall, renkli konserlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu kez ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar'ı Alanyalı hayranları ile bir araya getirecek olan Illusion, müdavimlerine yine eğlenceli bir gece yaşatacak. Bu renkli konser için rezervasyonlara şimdiden başlayan işletme yetkilileri, "Necati ve Saykolar son olarak Ocak ayında Illusion'da konser vermişti. Şimdi yeniden Alanyalı hayranlarını coşturmak için geliyorlar. 13 Aralık'ta düzenleyeceğimiz bu renkli konsere tüm herkesi davet ediyoruz" dediler.

