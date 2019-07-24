NaTe Boutique fark yaratıyor

ORİJİNAL ürünlere yönelik uyguladığı uygun fiyat politikası ve kalitesiyle kısa sürede adından söz ettiren NaTe, müşterilerini Kadıpaşa Mahallesi, Gazi Abdurrahman Doğmuş Sokak'ta bulunan mağazasına bekliyor. İnternet üzerinden de ürün satışı gerçekleştiren NaTe Boutique ürünlerinin bir bölümü, instagram.com/natebutik/ sayfasından görülebiliyor. "Her sezona uygun, yeni moda parçalar ve sürekli değişen yeni modellerlerle devamlı olarak müşterilerimize farklı bir vizyon sergiliyoruz" diyen işletme yetkilileri, kısa bir süre önce açılmamıza rağmen ilk günden bu yana bizlere destek veren dost ve değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Amacımız, her kesimi hem uygun fiyatlarla hem de yeni tarzlarla buluşturmak" dediler.