Nar Ocakbaşı AGC'yi ağırladı

ARSİ Grup Otelleri sahibi Ali Boz tarafından hizmete açılan Nar Ocakbaşı Restoran, kaliteli yemek ve ucuz fiyat politikası ile kısa sürede Alanyalıların beğenisini kazandı. İşletme sahibi Ali Boz, Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) haftalık olağan toplantısına ev sahipliği yaptı. İşletme sahibi Ali Boz, davetine icabet eden AGC Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Gaye Coşkun, her zaman medya kuruluşlarının yanında olan Boz'a teşekkür ederken, Nar Ocakbaşı Restoran’ın Alanya'ya yakışır bir mekan olduğunu, servis, yemek kalitesi ve fiyatları ile Alanya'daki işletmelere örnek bir mekan olduğunu belirtti.