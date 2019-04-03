Nahita Alanya'da hizmette

GENÇ girişimci Hakan Kendirli, Nahita Restoran’ı Alanya'ya kazandırdı. Geçtiğimiz hafta yapılan açılış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılışta davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Yücel, "Böylesine güzel ve şık bir restoranı Alanya’mıza kazandırdığı için işletme sahibi Hakan Kendirli'ye çok teşekkür ederim. Allah helalinden bol kazançlar versin" dedi.

LEZZET TUFANI

Alanya Vergi Dairesi karşısında hizmete açılan Nahita Restoran, leziz pizza çeşitlerinin yanı sıra geleneksel lezzetleri ile de ön plana çıkıyor. Zengin menüsü ve her kesime hitap eden fiyatları ile de dikkat çeken işletme, damak tadına önem verenlerin en uğrak adreslerinden olacağa benziyor. Nahita Restoran sahibi Hakan Kendirli, "Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm eş, dost ve arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 16:39