MÜZİSYEN bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmesinin küçük yaşta müziğe başlamasında büyük etkisi olduğunu söyleyen Sonat, "Alanya eskiye göre çok büyük bir şehir ama küçük yerlerde bir yerlere gelebilmek çok zor" dedi. Türk Sanat Müziği'nin yanı sıra Türk pop müziğini de icra ettiğini söyleyen genç sanatçı, "Ahmet Özhan örnek aldığım en büyük isim. Müzik dışında bir dönem tiyatro ile de ilgilendim ama müzik benim her şeyim. Ama müzik hayatımda hep oldu. Alanya'nın sanata ve sanatçıya ilgisi büyük ama sevdikleri sanatçıları da iyi tutarlar. Eğitim almadan da müzik icra edilebilir. Bu yüzden solist olmak isteyenler fazla büyüye kapılmadan ve paraya tapmadan bu mesleğe adım atabilirler" dedi.

