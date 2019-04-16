Mutluluk sizinle olsun

MUHTEŞEM Alanya manzarası ile ünlü Keyf-i Ala Wedding Ceremony Hall, geçtiğimiz haftasonunda renkli ve bir o kadar da eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Songül ve Mehmet Hanifi Tekin çiftinin güzel kızları Ülkü Tekin, Figen ve Ünal Coşkun çiftinin oğulları Mehmet Ünal Coşkun ile dünyaevine girdi. Yüzlerce davetlinin katıldığı düğünde salona el ele giren Ülkü ve Mehmet, davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yaptılar. Daha sonra ise doyumsuz bir eğlence başladı. Davulcu Ramazan Kılınçay ve oğlu Mehmet Kılınçay'ın sahne aldığı düğündeki renkli atmosfer görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 14:46