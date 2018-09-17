Mutluluk sizinle olsun

ALANYA siyasetinin efsane ismi olan ve 14 Nisan 2016’da aramızdan ayrılan Hayri Doğan’ın kızı Derya Doğan ile aslen Alanyalı olan ve halen Ankara Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) Müfettişi olarak görev yapan Cehdi Cihan Sezen, renkli ve eğlenceli bir düğün ile evlendi. Uzun süredir nişanlı olan genç çiftin düğün töreni Banana Beach Otel’de gerçekleşti. Çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kıydı. Şahitler de Hüseyin Doğan ve Arif Doğmuş oldu. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetliler ve şahitlerin huzurunda "Evet' diyen Derya ve Cihan, nikah töreninin ardından ilk danslarını yaptı. Serdar Onur'un eğlenceli şarkıları ile devam eden düğün görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 00:03