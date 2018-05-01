Mutluluk sizinle olsun

* Fotoğraflar: Kadir ERSOY - Foto ERENLER
ALANYA Eşkilik Düğün Salonu, genç bir çiftin daha mutlu günlerine sahne oldu. Öğretmen Ahmet Gültekin, nişanlısı Büşra Yıldırım ile dünya evine girdi. Genç çift için ilk olarak geleneklere uygun olarak kına gecesi düzenlendi. Ardından ise Eşgilik Düğün Salonu'nda yüzlerce davetlinin katıldığı keyifli bir düğün gerçekleştirildi. Aile büyükleri, davetlileri kapıda karşılayarak 'Hoş geldiniz' dediler. Zengin menülü bir öğle yemeği ile ağırlanan davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik ederek mutluluklar dilediler.
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