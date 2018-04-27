Mutluluk sizinle olsun

KEYKUBAT Plajı'ndaki bir mekanın sahilinde kıyılan nikah törenine çiftin yakınlarının yanı sıra MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur da katıldı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Şirin ve Mustafa, törenin ardından tebrikleri kabul etti. Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur genç çifte Kuran-ı Kerim hediye ederken, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise Türk Bayrağı armağan etti.
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