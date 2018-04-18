Mutluluk sizinle olsun

ALANYA Belediye Nikah Salonu'nda yapılan törenle evlenen genç çift için daha sonra Şıhlar Mahallesi'nde ev düğünü yapıldı. Davetlilerin yemekle ağırlandığı renkli düğünde keyifli bir atmosfer vardı. Düğünün ardından balayına çıkan Şerife ve Arif, Amasya'daki Fimar Life Thermal Resort Hotel'de tatil yaptı.

