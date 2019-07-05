Mutluluk sizinle olsun

Bir süredir nişanlı olan Melekşan Acar ve Mehmet Sadık Bulut, düzenlenen renkli bir düğün töreni ile evliler kervanına katıldı.

Mutluluk sizinle olsun
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Mutluluk sizinle olsun

Mutluluk sizinle olsun

ÖZEL bir ilaç firmasında reprezant olarak görev yapan Mehmet Sadık Bulut, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan nişanlısı Melekşan Acar ile evlendi. Demirtaş'taki Palm Garden Beach'de yapılan renkli düğüne çok sayıda davetli katıldı. Aynı mekanda düğünden bir gün önce de geleneklere uygun olarak kına gecesi yapıldı. İlk dansın ardından davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Melekşan ve Mehmet Sadık, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Nikah töreninin ardından ise doyumsuz bir eğlence yaşandı. Vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, düğün sonunda genç çifti tebrik ederek mutluluklar dilediler. 
 

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 16:29
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