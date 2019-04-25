Mutluluk sizinle olsun

Olive Garden genç bir çiftin daha mutlu günlerine ev sahipliği yaptı. Bahar Keşoğlu ve Sait Yılmaz, yüzlerce davetlinin katıldığı renkli bir düğünle evlendi

Mutluluk sizinle olsun
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Mutluluk sizinle olsun

Mutluluk sizinle olsun

AYŞE ve Mustafa Keşoğlu çiftinin kızları Bahar ile Nuriye ve Şevki Yılmaz çiftinin oğulları Sait, Olive Garden'da yapılan şık bir düğünle evliler kervanına katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı Bahar ve Sait'in düğününde coşku dolu bir eğlence yaşandı. Evleniyor olmanın mutluluğunu yaşayan genç çift, arkadaşları ile dans pistinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşandı. Düğün sonunda tebrikleri kabul eden yeni evli çift, "Darısı tüm bekarların başına" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 15:24
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