Mutluluk sizinle olsun

AVSALLAR Mahallesi'nin sevilen esnaflarından olan Yusuf Çiftçi, oğlu Mehmet Emin Çiftçi'yi evermenin mutluluğunu yaşadı. Sema Tura ile Mehmet Emin Çiftçi, Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda yapılan renkli bir düğün ile evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşandı. Davetliler, düğün sonunda Sema ve Mehmet'i tebrik etmeyi ihmal etmedi.