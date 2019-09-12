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Mutluluk sizinle olsun

Alanya'nın tanınmış gençlerinden olan Nuriye ve Hamza Deniz çiftinin oğulları Rıfat Deniz, bir süredir nişanlı olduğu Zeynep ve Cevat Çolak çiftinin güzel kızları Seher Çolak ile dünyaevine girdi.

PORTAKAL 12.09.2019, 12:10 12.09.2019, 12:18
Mutluluk sizinle olsun
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GENÇ çiftin Sea Star Butik Otel'de yapılan renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Seher ve Rıfat'ın mutluluklarına diyecek yoktu.

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