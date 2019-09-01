Mutluluk sizinle olsun
Hanife ve Mustafa Demir çiftinin kızları Ferhan Demir ile Asuman ve Ulvi Dim çiftinin oğulları Mesrur Dim, Club Olive Garden'da yapılan renkli ve eğlenceli bir düğün ile hayatlarını birleştirdiler
PORTAKAL 01.09.2019, 23:38 Enes Subaşı
ÇOK sayıda davetlinin katıldığı düğünde büyük bir coşku hakimdi. Evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan Ferhan ve Mesrur, düğün boyunca davetlilerin tebriklerini kabul ettiler. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de amcasının torunu olan damat Mesrur Dim'i yalnız bırakmadı.
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