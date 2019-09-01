Mutluluk sizinle olsun

ÇOK sayıda davetlinin katıldığı düğünde büyük bir coşku hakimdi. Evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan Ferhan ve Mesrur, düğün boyunca davetlilerin tebriklerini kabul ettiler. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de amcasının torunu olan damat Mesrur Dim'i yalnız bırakmadı.