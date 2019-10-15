Mutluluk peşinizi bırakmasın
Diyetisyen Kübra Taşkıran'da asistan olarak görev yapan Melek Kaya ve Goldcity Otel'de çalışan Ali Rıza Çelik, uzun süre unutulmayacak bir düğünle evliler kervanına katıldı. Genç çiftin Kestel Düğün Salonu'nda yapılan renkli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı
GÜLSEREN ve Erol Kaya çiftinin güzel kızları Melek Kaya, Emine ve Mevlüt Çelik çiftinin oğulları Ali Rıza Çelik ile dünyaevine girdi. Geleneklere uygun olarak yapılan düğün töreninden bir gün önce, gelin Melek Kaya için kına gecesi düzenlendi. Eğlenceli geceye kadınlar büyük ilgi gösterdi. Bir sonraki gün ise Kestel Belediye Düğün Salonu'nda coşkulu bir düğün yapıldı. Salona el ele giren genç çift, ilk danslarını romantik bir şarkıda gerçekleştirdi. Daha sonra ise nikah törenine geçildi. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Melek ve Ali Rıza, evleniyor olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Canlı müzik ve eğlencenin de olduğu Melek ve Ali Rıza'nın renkli düğünlerinde, Alanya'nın sevilen sesi Cüneyt Güzel sahne aldı. Söylediği şarkı ve türkülerle davetlileri coşturan Güzel, keyifli bir eğlence yaşattı. Renkli düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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