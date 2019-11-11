Mutluluk dilediler

BİR süredir nişanlı olan Aleyna Hatipoğlu ve Tolgahan Demirkaya, Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonu'nda dünyaevine girdi. Genç çiftin düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül, genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Aleyna ve Tolgahan'a Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye eden Mustafa Türkdoğan, "Genç çiftimize mutluluklar dileriz" dedi.